Ocon packt aus: „Ich ging zum Mietauto und weinte“

„Vermasseltes“ Jahr

Ocon blieb nur die Rolle des Reservisten bei Mercedes – keine leichte Zeit für den jungen Franzosen. „Es war schwierig. Ich war bei Renault eigentlich als Fahrer vorgesehen, aber es gab auch noch Interesse von einem anderen Team. Und beides zusammen sorgte schließlich dafür, dass mein Jahr in der Formel 1 vermasselt wurde“, erinnerte sich der mittlerweile 29-Jährige.