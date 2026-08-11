Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif

Ähnlich argumentiert Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Sie erklärte gegenüber der „Krone“, man müsse zuerst die Arbeitswelt „reparieren“, bevor über längeres Arbeiten diskutiert werde. Fast jede dritte Frau gehe nicht direkt aus einer Beschäftigung in Pension. Zudem beschäftige mehr als die Hälfte der Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern keine einzige Frau über 60. Das Momentum Institut fordern deshalb ein Bonus-Malus-System: Unternehmen, die ältere Beschäftigte einstellen und bis zur Pension halten, sollen belohnt werden. Betriebe, die Ältere frühzeitig aussortieren, müssten dagegen zahlen.