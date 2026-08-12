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Warnung für Rapid

„Die Positivität kann mit jeder Sekunde enden“

Fußball International
12.08.2026 12:20
Haidara erzielte beim 4:1 in Estland einen Doppelpack.
Haidara erzielte beim 4:1 in Estland einen Doppelpack.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Kontrolle statt Hollywood – aber auch beim „Spaziergang“ ins Play-off der Conference League soll eine Show geboten werden! Nach dem Hinspiel-4:1 in Estland darf sich für Rapid heute (18 Uhr) in Hütteldorf gegen Paide die Aufstiegsfrage nicht mehr stellen. Trotz Rotation nimmt Trainer Hoff Thorup die Partie aber sehr ernst. Zumal seiner Truppe trotz Siegesserie noch der Killerinstinkt fehlt ... 

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Anpfiff um 18 Uhr unter der Woche, 30 Grad, Urlaubszeit – und dennoch sind rund 12.000 Karten weg! Nicht schlecht für ein so gut wie entschiedenes Duell gegen eine „No-name-Truppe“. „Mehr als sechs Siege kann man nicht erwarten“, tritt Rapids Trainer Hoff Thorup auch trotz des 4:1 in Estland im heutigen Rückspiel gegen Paide nicht auf die Bremse: „Die Positivität kann mit jeder Sekunde enden.“ Letzte Saison war Rapid von den Resultaten ähnlich stark gestartet, dann löste ein später Elfmeter-Ausgleich beim GAK der den freien Fall aus ...

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