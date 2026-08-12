Anpfiff um 18 Uhr unter der Woche, 30 Grad, Urlaubszeit – und dennoch sind rund 12.000 Karten weg! Nicht schlecht für ein so gut wie entschiedenes Duell gegen eine „No-name-Truppe“. „Mehr als sechs Siege kann man nicht erwarten“, tritt Rapids Trainer Hoff Thorup auch trotz des 4:1 in Estland im heutigen Rückspiel gegen Paide nicht auf die Bremse: „Die Positivität kann mit jeder Sekunde enden.“ Letzte Saison war Rapid von den Resultaten ähnlich stark gestartet, dann löste ein später Elfmeter-Ausgleich beim GAK der den freien Fall aus ...