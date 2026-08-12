Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verzweifelte Suche

Mutter und Tochter aus Israel in Wien verschwunden

Österreich
12.08.2026 12:36
Von Mali und Liel Yahalomi fehlt seit einigen Tagen jede Spur.
Von Mali und Liel Yahalomi fehlt seit einigen Tagen jede Spur.(Bild: https://www.ikg-wien.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit mehreren Tagen fehlt von einer Frau und ihrer Tochter aus Israel jede Spur. Die beiden waren für einen Urlaub nach Wien gereist und sind dort verschwunden. Die israelische Botschaft bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Frauen Mali und Liel Yahalomi wurden zuletzt am Freitag, 7. August, in der Hauptstadt gesehen, wie die israelische Botschaft in Wien mitteilte. Die 50-jährige Frau und ihre 23 Jahre alte Tochter waren über Prag für einen Urlaub nach Wien gereist. Laut Polizeiangaben hätten sich die Frauen zuletzt in einem Hotel in Wien-Margareten aufgehalten.

Botschaft bittet um Hinweise
Wer Hinweise oder Informationen hat, sollte sich umgehend bei der Notfallnummer der Botschaft unter 0676 367 2304 melden. Alternativ könne auch die Wiener Polizei benachrichtigt werden. „Alle Kontaktaufnahmen werden vertraulich behandelt“, heißt es in dem Beitrag auf X.

„Keine Hinweise auf Fremdverschulden“
 Der Wiener Polizei zufolge gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. „Eine interne Fahndung, Spitalsauskünfte und dergleichen wurden in Zusammenarbeit mit der israelischen Vertretungsbehörde in Österreich eingeleitet“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.

Familie konnte die Frauen nicht erreichen
Wie die „Jüdische Allgemeine“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, hatte die Familie seit Sonntag versucht, die beiden Frauen zu erreichen. Ihre Telefone seien ausgeschaltet gewesen. Der Rückflug nach Israel sei für Dienstag geplant gewesen, die beiden traten ihn allerdings trotz einer bestätigten Buchung nicht an. Das Hotelzimmer, das sie gebucht hatten, soll bei einer polizeilichen Nachschau leer gewesen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
12.08.2026 12:36
Ähnliche Themen
IsraelWienMargareten
Polizei
MutterUrlaubFrauen
Loading

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
101.143 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.368 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
85.584 mal gelesen
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1734 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1360 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1122 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Mehr Österreich
Große Suchaktion
Drohne spürt im Dunkeln verirrten Wanderer auf
Kurioser Einsatz
Ausgebüxte Rinder spazierten durch die Stadt
Glas Wasser um € 3,60
Selbst schuld, wenn keiner mehr ins Gasthaus geht!
Aus zwei Perspektiven!
Sonnenfinsternis: Das Naturspektakel im Livestream
Um 100 Euro im Netz
Lange Schlangen für die letzten „Sofi“-Brillen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf