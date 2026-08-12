Mutter und Tochter aus Israel in Wien verschwunden

Familie konnte die Frauen nicht erreichen

Wie die „Jüdische Allgemeine“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, hatte die Familie seit Sonntag versucht, die beiden Frauen zu erreichen. Ihre Telefone seien ausgeschaltet gewesen. Der Rückflug nach Israel sei für Dienstag geplant gewesen, die beiden traten ihn allerdings trotz einer bestätigten Buchung nicht an. Das Hotelzimmer, das sie gebucht hatten, soll bei einer polizeilichen Nachschau leer gewesen sein.