Mutter und Tochter aus Israel in Wien verschwunden

Seit mehreren Tagen fehlt von einer Frau und ihrer Tochter aus Israel jede Spur. Die beiden waren für einen Urlaub nach Wien gereist und sind dort verschwunden. Die israelische Botschaft bittet die Öffentlichkeit um Hilfe.
Die Frauen Mali und Liel Yahalomi wurden zuletzt am Freitag, 7. August, in der Hauptstadt gesehen, wie die israelische Botschaft in Wien mitteilte. Die 50-jährige Frau und ihre 23 Jahre alte Tochter waren über Prag für einen Urlaub nach Wien gereist. Laut Polizeiangaben hätten sich die Frauen zuletzt in einem Hotel in Wien-Margareten aufgehalten.
Botschaft bittet um Hinweise
Wer Hinweise oder Informationen hat, sollte sich umgehend bei der Notfallnummer der Botschaft unter 0676 367 2304 melden. Alternativ könne auch die Wiener Polizei benachrichtigt werden. „Alle Kontaktaufnahmen werden vertraulich behandelt“, heißt es in dem Beitrag auf X.
„Keine Hinweise auf Fremdverschulden“
Der Wiener Polizei zufolge gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. „Eine interne Fahndung, Spitalsauskünfte und dergleichen wurden in Zusammenarbeit mit der israelischen Vertretungsbehörde in Österreich eingeleitet“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.
Familie konnte die Frauen nicht erreichen
Wie die „Jüdische Allgemeine“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, hatte die Familie seit Sonntag versucht, die beiden Frauen zu erreichen. Ihre Telefone seien ausgeschaltet gewesen. Der Rückflug nach Israel sei für Dienstag geplant gewesen, die beiden traten ihn allerdings trotz einer bestätigten Buchung nicht an. Das Hotelzimmer, das sie gebucht hatten, soll bei einer polizeilichen Nachschau leer gewesen sein.