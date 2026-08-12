Nach Schweinedrama wächst Kritik an Kontrollen

Dass in einem Mastbetrieb im Bezirk Amstetten 400 tote Schweine gefunden wurden, war bereits bekannt. 88 Tiere konnten lebend geborgen werden. Das Erschütternde an den aktuellen Behördenangaben ist der Fehlbestand! Die Auswertung der Betriebslisten ergab, dass rund 1000 weitere Schweine fehlen. Kannibalismus unter den Tieren wird von der Polizei nicht ausgeschlossen.