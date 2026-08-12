Jetzt ist es fix: Stefan Posch bleibt bei Mainz

Nun ist es offiziell: Nachdem er bereits eine Saison auf Leihbasis bei den „05ern“ gespielt hat, hat ÖFB-Teamspieler Stefan Posch nun einen fixen Vertrag in Mainz unterschrieben.
„Poschi kam im vergangenen Winter zu uns, um sich für die WM mit Österreich zu empfehlen und hat uns direkt weitergeholfen. Stefan hat sich extrem schnell integriert und uns direkt besser gemacht. Er ist ein vielseitiger Spieler mit jeder Menge Erfahrung in der Bundesliga und auf internationalem Parkett. Nicht umsonst gehört er schon seit einigen Jahren zum festen Stamm in der ÖFB-Nationalmannschaft. Was er drauf hat und wie wichtig er für Mainz 05 sein kann, hat er im letzten halben Jahr mehrfach unter Beweis gestellt. Dazu kommt, dass er ein überragender Typ ist, der ideal ins Mannschaftsgefüge passt. Wir freuen uns sehr, dass Poschi Mainzer bleiben wollte und wir das jetzt auch realisieren konnten“, freut sich Sportdierektor Niko Bungert in einer Aussendung der Mainzer, den Verteidiger fest zu verpflichten.
Posch war bereits zur Saison 2025/26 von Como 1907 an den deutschen Bundesligisten verliehen worden, seither brachte es der 29-Jährige auf 20 Einsätze im rot-weißen Trikot. Vier Millionen Euro sollen für die Dienste des ÖFB-Legionärs den Besitzer gewechselt haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.