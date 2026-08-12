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Jetzt ist es fix: Stefan Posch bleibt bei Mainz

Deutsche Bundesliga
12.08.2026 12:30
Stefan Posch bleibt beim 1. FSV Mainz 05.
Stefan Posch bleibt beim 1. FSV Mainz 05.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
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Von krone Sport

Nun ist es offiziell: Nachdem er bereits eine Saison auf Leihbasis bei den „05ern“ gespielt hat, hat ÖFB-Teamspieler Stefan Posch nun einen fixen Vertrag in Mainz unterschrieben. 

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„Poschi kam im vergangenen Winter zu uns, um sich für die WM mit Österreich zu empfehlen und hat uns direkt weitergeholfen. Stefan hat sich extrem schnell integriert und uns direkt besser gemacht. Er ist ein vielseitiger Spieler mit jeder Menge Erfahrung in der Bundesliga und auf internationalem Parkett. Nicht umsonst gehört er schon seit einigen Jahren zum festen Stamm in der ÖFB-Nationalmannschaft. Was er drauf hat und wie wichtig er für Mainz 05 sein kann, hat er im letzten halben Jahr mehrfach unter Beweis gestellt. Dazu kommt, dass er ein überragender Typ ist, der ideal ins Mannschaftsgefüge passt. Wir freuen uns sehr, dass Poschi Mainzer bleiben wollte und wir das jetzt auch realisieren konnten“, freut sich Sportdierektor Niko Bungert in einer Aussendung der Mainzer, den Verteidiger fest zu verpflichten.

Posch war bereits zur Saison 2025/26 von Como 1907 an den deutschen Bundesligisten verliehen worden, seither brachte es der 29-Jährige auf 20 Einsätze im rot-weißen Trikot. Vier Millionen Euro sollen für die Dienste des ÖFB-Legionärs den Besitzer gewechselt haben.

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