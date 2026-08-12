Pony „Pumuckl“ ist tot, die Angst bleibt jedoch

Die fürchterlichen Szenen spielten sich in der Nacht vom 27. auf 28. Juli auf einer Alm ab – und zwar konkret im Radurschltal bei Pfunds in der Nähe der bewirtschafteten Radurschlalm und dem Hohenzollernhaus, einem für Wanderer und Radfahrer beliebten Tourismusgebiet. Ein Braunbär hatte es auf „Pumuckl“, ein 17 Jahre altes Shetland-Pony, abgesehen und es gerissen.