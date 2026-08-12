Pony „Pumuckl“ ist tot, die Angst bleibt jedoch

Ein Braunbär hat Ende Juli im Tiroler Pfunds ein Shetland-Pony getötet. Die Familie steht nach wie vor unter Schock und will die Causa nun nicht so einfach ad acta legen – sie sieht dringenden Handlungsbedarf und stellt klare Forderungen an die Landesregierung. Diese bezieht Stellung.
Die fürchterlichen Szenen spielten sich in der Nacht vom 27. auf 28. Juli auf einer Alm ab – und zwar konkret im Radurschltal bei Pfunds in der Nähe der bewirtschafteten Radurschlalm und dem Hohenzollernhaus, einem für Wanderer und Radfahrer beliebten Tourismusgebiet. Ein Braunbär hatte es auf „Pumuckl“, ein 17 Jahre altes Shetland-Pony, abgesehen und es gerissen.
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