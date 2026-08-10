Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“

Gesetzliche Regelungen für faire Aufteilung gefordert

Nicht nur wütende Mamas und Omas sind am Ballhausplatz eingetroffen, um zu protestieren. Auch einige Männer finden sich in der Menge. Günther Oberhollenzer teilt sich die Care-Arbeit rund um seinen Sohn mit seiner Frau und ist von Stockers Aussage irritiert: „Deshalb bin ich hier, um zu bekunden, dass Kindererziehung sogar sehr viel Arbeit ist.“ Er wünscht sich gesetzliche Regelungen, die Männer zu einer fairen Aufteilung der unbezahlten Arbeit verpflichten: „Damit die Männer auch motiviert werden, die das noch nicht verstanden haben!“