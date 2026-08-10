Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden

Aschach an der Donau steht seit Samstag unter Schock! Denn an diesem Tag wurde bekannt, dass ein 33-Jähriger schon am Freitag in der Früh bei einem schweren Unfall in der Nähe des Fußballplatzes tödlich verletzt worden war. Das Wrack und die Leiche des Mannes wurden erst 24 Stunden später, also Samstagvormittag, von einer Radfahrerin entdeckt.