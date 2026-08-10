Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden

Mehr als 24 Stunden blieb ein tödlicher Unfall in Aschach/Donau (Oberösterreich) unentdeckt. Erst eine Radfahrerin fand am Samstagvormittag das völlig zerstörte Pkw-Wrack. Dem Fahrer konnte nicht mehr geholfen werden. Die Todesnachricht hat in der Gemeinde rasch die Runde gemacht, war der Verunglückte doch gut bekannt.
Aschach an der Donau steht seit Samstag unter Schock! Denn an diesem Tag wurde bekannt, dass ein 33-Jähriger schon am Freitag in der Früh bei einem schweren Unfall in der Nähe des Fußballplatzes tödlich verletzt worden war. Das Wrack und die Leiche des Mannes wurden erst 24 Stunden später, also Samstagvormittag, von einer Radfahrerin entdeckt.
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