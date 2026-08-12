„Wenn du es nicht ohne Whisky tun kannst, lass es“

Der Schriftsteller Robert Schneider erzählt die Geschichte eines Mannes, der einem überaus morbiden Nebengewerbe nachging: Albert Pierrepoint war einer der letzten Henker Großbritanniens – und wohl auch der berühmteste.
Eigentlich war er Auslieferungsfahrer für einen Obst- und Gemüsehändler. Später führte er ein Pub mit Namen „Hilf dem armen Strampler“ in Hollinwood nahe Manchester, denn von seinem tatsächlichen Beruf, den er heimlich ausübte, konnte er nicht leben. Anne, seine Frau, mit der er im Jahr 1943 den Bund fürs Leben schloss, werkelte mehr schlecht als recht in einem Süßwaren- und Tabakladen.
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