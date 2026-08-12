Mladenovic als Siebenter im 200-m-Brust-Semifinale

Der dritte Tag der Pariser Langbahn-EM hat für Österreichs Team die ersten Aufstiege gebracht. Luka Mladenovic in 2:10,53 Min. als Vorlaufsiebenter über 200 m Brust und Iris Julia Berger in 1:59,19 Min. als 16. über 200 m Kraul kamen ins abendliche Semifinale.