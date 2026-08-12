Schwergut-Transport über Donau nicht mehr möglich

Nichts geht mehr: Die Welser Transportfirma Felbermayr kann aus ihrem Hafen in Linz derzeit nichts verschiffen, der Wasserstand der Donau ist an vielen Stellen schlicht zu niedrig. Ein Beispiel: Bei der Messstelle in Pfelling in Niederbayern weist der Fluss derzeit eine Wassertiefe von 206 Zentimetern auf – für die meisten der Güterschiffe wären aber 290 Zentimeter Wasserstand notwendig.