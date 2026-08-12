Schwergut-Transport über Donau nicht mehr möglich

Wegen des niedrigen Wasserstandes kann die Welser Transportfirma Felbermayr in ihrem Hafen in Linz keine schweren und großen Industriegüter mehr verschiffen. „Für unsere Kunden ist das echt ein Drama“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Schellerer. Denn die Konkurrenz in anderen Ländern kann ihre Waren weiter munter transportieren …
Nichts geht mehr: Die Welser Transportfirma Felbermayr kann aus ihrem Hafen in Linz derzeit nichts verschiffen, der Wasserstand der Donau ist an vielen Stellen schlicht zu niedrig. Ein Beispiel: Bei der Messstelle in Pfelling in Niederbayern weist der Fluss derzeit eine Wassertiefe von 206 Zentimetern auf – für die meisten der Güterschiffe wären aber 290 Zentimeter Wasserstand notwendig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.