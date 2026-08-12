Straka zum 5. Mal in Serie im PGA-Tour-Play-off

Straka hat seit 2022 immer das Play-off der weltbesten Golfserie erreicht – und in der Folge jedes Mal Atlanta. Das wackelt heuer, weil der 33-Jährige seit drei Monaten mit einem hartnäckigen Formtief zu kämpfen hat und dadurch in den Rankings Boden verlor. Als derzeit 37. hat der gebürtige Wiener zwar gute Chancen auf die Teilnahme in St. Louis, wo die Top 50 vertreten sind. Allerdings qualifizieren sich fürs 40-Mio.-Dollar-Finale nur die besten 30 Spieler. „Das Ziel ist jedes Jahr immer Atlanta“, hatte der zweifache Ryder-Cup-Champion Ende Mai in Kitzbühel gemeint.