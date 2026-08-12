Simone: „Als würde Richard Sterne auf uns gießen“

Gleichzeitig schmerze es sehr, dass Richard nicht mehr bei ihr sei, fuhr Simone in ihrem Posting fort. Sie habe aber gelernt, „mit dem Schmerz zu leben, ihn in Dankbarkeit und schöne Erinnerungen umzuwandeln. So wie diese hier. Unser Tag. Unser großer Tag der Freude, des Glücks, der gemeinsamen Zukunft. Ich bin sehr froh darüber, dass du und ich das erleben durften“, schrieb sie zu einer Bildergalerie, in der sie Fotos vom Jawort mit „Mörtel“ im Jahr 2024 veröffentlichte.