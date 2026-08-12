Simone: „Als würde Richard Sterne auf uns gießen“

Am heutigen Mittwoch hat sich der Todestag von Richard Lugner zum zweiten Mal gejährt. Witwe Simone verriet der „Krone“, wie sie diesen Tag verbringt und wie sie die Erinnerung an ihren geliebten „Mörtel“ aufrechterhält.
Zwei Jahre ist es her, dass Richard Lugner im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Für seine Witwe Simone ist dieser Tag daher ein ganz besonders emotionaler, wie sie der „Krone“ verriet. „Ich werde Blumen für Richard kaufen und zu einem Foto von ihm stellen“, erklärte die 44-Jährige.
„Mit gemeinsamen Erinnerungen im Garten“
Doch das ist längst nicht alles, wie Simone weiter verriet. Denn den Tag werde sie in Gedenken an ihren Ehemann ausklingen lassen. „Den Abend werde ich in gemeinsamen Erinnerungen im Garten verbringen. Mir die schöne Zeit wieder vor Augen holen.“
Besonders bewegend: Gleich zwei Naturphänomene fallen rund um den Todestag von Richard Lugner, weshalb Simone abends auch „die Sonnenfinsternis“ anschauen möchte. „Und nachts den Sternschnuppenregen. Für mich ist es dann so, als würde Richard Sterne auf uns gießen“, erklärte sie sichtlich bewegt.
„Schmerz in Dankbarkeit umwandeln“
Schon zum zweiten Hochzeitstag Anfang Juni meldete sich Simone übrigens auf Instagram mit einer bewegenden Botschaft und erinnerte sich an den „schönsten Tag meines Lebens“.
Dieses Posting veröffentlichte Simone Lugner Anfang Juni zum zweiten Hochzeitstag:
Gleichzeitig schmerze es sehr, dass Richard nicht mehr bei ihr sei, fuhr Simone in ihrem Posting fort. Sie habe aber gelernt, „mit dem Schmerz zu leben, ihn in Dankbarkeit und schöne Erinnerungen umzuwandeln. So wie diese hier. Unser Tag. Unser großer Tag der Freude, des Glücks, der gemeinsamen Zukunft. Ich bin sehr froh darüber, dass du und ich das erleben durften“, schrieb sie zu einer Bildergalerie, in der sie Fotos vom Jawort mit „Mörtel“ im Jahr 2024 veröffentlichte.
Richard immer bei ihr
Abschließend erklärte Simone noch, dass sie wisse, dass ihr Richard immer bei ihr sei. „Denn ich glaube an die unsterbliche Seele, irgendetwas von dir wird immer bei mir sein, ganz gleich wo wir auch sein mögen.“
Richard und Simone Lugner gaben sich am 1. Juni 2024 das Jawort. Das Eheglück war den beiden jedoch nur wenige Monate beschieden: Denn schon am 12. August musste Simone von ihrem geliebten „Mörtel“ Abschied nehmen.
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