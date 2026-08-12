So überlisten Kinder Altersbeschränkungen im Netz

Man sollte also meinen, dass Facebook, TikTok und Co. ein berechtigtes Eigeninteresse haben, ihre jüngsten Nutzer ausreichend zu schützen. Doch eine erste Bestandsaufnahme nach zweieinhalb Jahren unter dem strengen Online-Gesetz zeigt, dass die Eintrittshürden für Kinder nach wie vor gering sind – und von diesen meist spielend genommen werden.