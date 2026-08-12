Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was sich ändern wird

Pig schließt höhere ORF-Haushaltsabgabe nicht aus

Innenpolitik
12.08.2026 11:26
Der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat in einem ZiB 2-Interview über seine Pläne für die ...
Der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat in einem ZiB 2-Interview über seine Pläne für die Zukunft gesprochen.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Der Österreichische Rundfunk (ORF) wird im kommenden Jahr ein neues Führungsteam haben. Dieses steht unter anderem vor der Herausforderung, ungefähr 93 Millionen Euro pro Jahr einsparen zu müssen. Denkbar seien eine höhere Haushaltsabgabe und Kündigungen, sagte Generaldirektor Clemens Pig am Dienstagabend in der ZiB 2.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit März habe es permanente Veränderungen und Skandale beim ORF gegeben, blickte er zurück. Das sei Teil des Imageproblems, dem man nun mit „sauberer und nachvollziehbarer“ Arbeit entgegentreten wolle. Der Prozess der Bestellung der Direktorinnen und Direktoren sei „noch nie so transparent und objektiv“ gewesen wie diesmal, sagte Pig. Er habe unabhängige Beraterinnen und Berater an Bord geholt, die gemeinsam mit ihm die Bewerbungen gesichtet und Gespräche geführt hätten. Wie berichtet, werden Michael Krön (Programm/Brands), Angelika Simma-Wallinger (Audience/Plattformen), Silvia Lieb (Finanzen/Verwaltung) und Harald Kräuter (Technik/Innovation) ab dem kommenden Jahr im ORF-Direktorium tätig sein. Zudem wurden neun Leiterinnen und Leiter der Landesdirektionen in den Bundesländern bestellt.

Gemeinsam werde man den ORF von der Politik emanzipieren und von Skandalen befreien, kündigte der Generaldirektor am Dienstagabend an. So trat sein Vorgänger Roland Weißmann beispielsweise nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung zurück. Im ZiB 2-Interview wurden die Vorwürfe der Nötigung gegen den Vorsitzenden des Stiftungsrats, Heinz Lederer, angesprochen. Zwischen einem „begründeten Anfangsverdacht“ und einem „eigentlichen Gerichtsverfahren“ würden „aber noch einige Kilometer Autobahn“ liegen, gab Pig zu bedenken. Was den Stiftungsrat im Engeren betrifft, sei gar nicht seine Einflusssphäre. Es sei aber auf das Schärfste abzulehnen, sich etwas für den persönlichen Vorteil herauszunehmen.

Zitat Icon

Zwischen einem begründeten Anfangsverdacht und einem eigentlichen Gerichtsverfahren liegen noch einige Kilometer Autobahn.

ORF-Generaldirektor Clemenes Pig

„Politisches Geschäft der FPÖ, auf Organisationen hinzuhauen“
Der Kritik von ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, der ihn mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un verglichen hatte, entgegnete Pig, dass es zum politischen Geschäft der FPÖ gehöre, auf bestimmte Organisationen wie den ORF oft hinzuhauen.

Eine Herausforderung für das neue Direktorium werden die Einsparungen von etwa 93 Millionen Euro jährlich sein. Im kommenden Jahr werde es sich noch ausgehen, aber „ab 2028 ist Feuer am Dach“. Der Gürtel könne immer etwas enger gestellt werden, aber das Medienunternehmen habe auch einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, der unter anderem viele verschiedene Programminhalte beinhalte. Pig schloss auf Nachfrage weder betriebsbedingte Kündigungen noch eine höhere Haushaltsabgabe aus. Auf eine konkrete Zahl wollte er sich bei beidem nicht festlegen. Aktuell beträgt die Haushaltsabgabe, die die bisherige GIS-Gebühr ersetzt, mindestens 15,30 Euro pro Monat und Haushalt. Je nach dem Bundesland kommt noch eine Länderabgabe hinzu.

Lesen Sie auch:
Alexander Wrabetz und Pius Strobl können vorerst aufatmen.
ORF-Paukenschlag
Kein Ermittlungsverfahren gegen Strobl und Wrabetz
12.08.2026
Politik in Zwickmühle
ORF: Was im Vertrag des neuen Generals stehen muss
10.08.2026
Pigs Wunschteam steht
13 Direktoren bestätigt: ORF hat eine neue Führung
11.08.2026

Mehr Coolnessfaktor nötig
Man müsse zu den Einsparungen Rückfragen an die Politik und den Verfassungsgerichtshof stellen. Ingrid Thurnher, die den ORF interimistisch leitete, hat bereits eine Verfassungsbeschwerde angekündigt.

Zu der Frage, was sich inhaltlich unter seiner Führung ändern soll, hielt Pig fest, dass man Aufholbedarf bei der Verjüngung des Publikums habe, und sozusagen „mehr Coolnessfaktor“ brauche, um mehr junge Menschen zu erreichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
12.08.2026 11:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
101.143 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.368 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
85.584 mal gelesen
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1734 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1360 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1122 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Mehr Innenpolitik
Vergeltung an der EU
Putin will nun europäische Schiffe beschlagnahmen
„Nicht nur Rache“
Abrechnung mit Orbán, aber auch Warnung an Magyar
„Wir beschützen sie“
USA kürzen Unterstützung für Transgender-Kinder
Nach Trump-Evakuierung
Samt Rubio: Air Force One als fliegender Lockvogel
Neue rechte Partei
Italien: Ex-General will Patriarchat verteidigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf