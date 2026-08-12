Pig schließt höhere ORF-Haushaltsabgabe nicht aus

Eine Herausforderung für das neue Direktorium werden die Einsparungen von etwa 93 Millionen Euro jährlich sein. Im kommenden Jahr werde es sich noch ausgehen, aber „ab 2028 ist Feuer am Dach“. Der Gürtel könne immer etwas enger gestellt werden, aber das Medienunternehmen habe auch einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, der unter anderem viele verschiedene Programminhalte beinhalte. Pig schloss auf Nachfrage weder betriebsbedingte Kündigungen noch eine höhere Haushaltsabgabe aus. Auf eine konkrete Zahl wollte er sich bei beidem nicht festlegen. Aktuell beträgt die Haushaltsabgabe, die die bisherige GIS-Gebühr ersetzt, mindestens 15,30 Euro pro Monat und Haushalt. Je nach dem Bundesland kommt noch eine Länderabgabe hinzu.