„Alles auf Anfang!“ Neuer Trainer für ÖSV-Athletin

Das rot-weiß-rote Lager der Skispringerinnen lichtet sich immer mehr. Nachdem Lisa Eder ja ihre Karriere beendet hat und Eva Pinkelnig erst kurz vor ihrer Rückkehr ist, halten die Kärntnerin Hannah Wiegele und Julia Mühlbacher (OÖ) die Fahnen hoch. Wiegele setzt dabei auf Methoden von Ex-ÖSV-Springer Daniel Huber.
Plötzlich beste Österreicherin! Nachdem im Lager der ÖSV-Skispringerinnen alles auf die Rückkehr von Altstar Eva Pinkelnig nach ihrem Kreuzbandriss wartet, gibt es nach dem Karriereende von Lisa Eder nur noch zwei Athletinnen, die übrig geblieben sind. Neben der Oberösterreicherin Julia Mühlbacher, die immerhin im Weltcup schon einmal am Stockerl stand, ist das die Kärntnerin Hannah Wiegele!
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