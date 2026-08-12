„Alles auf Anfang!“ Neuer Trainer für ÖSV-Athletin

Plötzlich beste Österreicherin! Nachdem im Lager der ÖSV-Skispringerinnen alles auf die Rückkehr von Altstar Eva Pinkelnig nach ihrem Kreuzbandriss wartet, gibt es nach dem Karriereende von Lisa Eder nur noch zwei Athletinnen, die übrig geblieben sind. Neben der Oberösterreicherin Julia Mühlbacher, die immerhin im Weltcup schon einmal am Stockerl stand, ist das die Kärntnerin Hannah Wiegele!