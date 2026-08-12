„Keine Arbeit“: Mein freier Nachmittag als Mama

„Ich habe drei Kinder und arbeite Teilzeit. Den Rest der Woche habe ich frei.“ Zumindest, wenn Kinderbetreuung keine Arbeit ist – wie Bundeskanzler Christian Stocker sagt. Was von dieser „Freizeit“ übrig bleibt, zeigt ein Blick in den Alltag von „Krone“-Redakteurin Lisa Prearo.
Es ist ein ganz normaler Montag vor den Sommerferien. Ich habe heute schon Frühstück gemacht, Windel gewechselt, eine verschwundene Lieblingshose gesucht, Streit geschlichtet, Jausenboxen befüllt, den Geschirrspüler ausgeräumt, die Waschmaschine einschaltet und versucht, gleichzeitig ein Kind anzuziehen und ein anderes davon abzuhalten, das Wohnzimmer mit Filzstiften neu zu gestalten.
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