„Keine Arbeit“: Mein freier Nachmittag als Mama

Es ist ein ganz normaler Montag vor den Sommerferien. Ich habe heute schon Frühstück gemacht, Windel gewechselt, eine verschwundene Lieblingshose gesucht, Streit geschlichtet, Jausenboxen befüllt, den Geschirrspüler ausgeräumt, die Waschmaschine einschaltet und versucht, gleichzeitig ein Kind anzuziehen und ein anderes davon abzuhalten, das Wohnzimmer mit Filzstiften neu zu gestalten.