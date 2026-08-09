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Veranstalter geschockt

Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen

Oberösterreich
09.08.2026 13:42
Porträt von Gerald Schwab
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Gerald Schwab und Oliver Gaisbauer

Es ist seit 2012 der Höhepunkt in der kleinen Innviertler Gemeinde Taiskirchen (OÖ). Das Free Tree Open Air lockt nicht nur viele Besucher, sondern auch internationale Acts an. Doch am Samstag der Schock: Mehrere anonyme Drohungen gingen per Telefon ein - das Gelände musste geräumt werden.

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„Das Open Air ist ein Teil unserer Gemeinschaft. Alle Vereine und die Menschen arbeiten seit vier Wochen zusammen und dann das“, Johann Gattermaier ist geschockt. Der Obmann, des Kulturvereins, der seit 2012 das Free Tree veranstaltet, versteht die Welt nicht mehr. Aber was war passiert?

Drohung mit verzerrter Stimme
Gegen 21.40 Uhr gingen am Infotelefon der Veranstaltung mehrere anonyme Anrufe ein. Eine verzerrte Stimme meldete sich, sprach Drohungen aus. „Wir haben dann sofort den Notfallplan aktiviert“, erzählt Gattermaier.

3000 Menschen wurden innerhalb weniger Minuten von den Einsatzkräften ohne große Aufregung vom Gelände gebracht. „Alles war sehr entspannt und diszipliniert“, lobt Gattermaier die Fans und die Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Rettung. Dann wurde das Gelände abgesucht. Das dauert bis 2 Uhr. Gefunden wurde nichts, an ein Weitermachen war aber nicht zu denken.

Das Gelände des Free Tree Open Airs
Das Gelände des Free Tree Open Airs(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Das Open Air ging am Sonntag weiter.
Das Open Air ging am Sonntag weiter.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
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Enormer Schaden
Die Veranstalter entschlossen sich aber, am Sonntag wieder zu starten. „Wer Samstagtickets hat, kann gratis hereinkommen. Das sind wir den Besuchern schuldig“, sagt Gattermaier. Den quält aber eine Frage: „Wer macht so etwas und warum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von einem Anrainer kommt, weil alle in der Gemeinde für das Festival leben“ Nun hoffen die Veranstalter, dass der Droher ausgeforscht wird, denn der finanzielle Schaden ist enorm.

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