Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen

Enormer Schaden

Die Veranstalter entschlossen sich aber, am Sonntag wieder zu starten. „Wer Samstagtickets hat, kann gratis hereinkommen. Das sind wir den Besuchern schuldig“, sagt Gattermaier. Den quält aber eine Frage: „Wer macht so etwas und warum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von einem Anrainer kommt, weil alle in der Gemeinde für das Festival leben“ Nun hoffen die Veranstalter, dass der Droher ausgeforscht wird, denn der finanzielle Schaden ist enorm.