Erst hieß es: Die ORF-Haushaltsabgabe bleibt bis 2029 bei 15,30 Euro im Monat. Jetzt hat der Bund dem Sender 93 Millionen Euro Zuschuss gestrichen – und schon ist von einer möglichen Erhöhung die Rede. Unsere Frage des Tages vom 12. August lautet: „Wären Sie bereit, mehr für den ORF zu bezahlen?“
Ist das gerecht, wenn das Versprechen von eingefrorenen Beiträgen so schnell kippt? Oder ist eine Anpassung nötig, damit der öffentlich-rechtliche Auftrag überhaupt erfüllbar bleibt? Wie viel ist Ihnen unabhängiger Rundfunk wert und wo ist für Sie die Schmerzgrenze erreicht?
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