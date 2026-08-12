Wären Sie bereit, mehr für den ORF zu bezahlen?

Ist das gerecht, wenn das Versprechen von eingefrorenen Beiträgen so schnell kippt? Oder ist eine Anpassung nötig, damit der öffentlich-rechtliche Auftrag überhaupt erfüllbar bleibt? Wie viel ist Ihnen unabhängiger Rundfunk wert und wo ist für Sie die Schmerzgrenze erreicht?

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