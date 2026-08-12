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Frage des Tages

Wären Sie bereit, mehr für den ORF zu bezahlen?

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12.08.2026 11:39
Am Küniglberg wird schon wieder über Geld gestritten – diesmal geht es um die Haushaltsabgabe.
Am Küniglberg wird schon wieder über Geld gestritten – diesmal geht es um die Haushaltsabgabe.(Bild: P. Huber)
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Erst hieß es: Die ORF-Haushaltsabgabe bleibt bis 2029 bei 15,30 Euro im Monat. Jetzt hat der Bund dem Sender 93 Millionen Euro Zuschuss gestrichen – und schon ist von einer möglichen Erhöhung die Rede. Unsere Frage des Tages vom 12. August lautet: „Wären Sie bereit, mehr für den ORF zu bezahlen?“

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