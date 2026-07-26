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Offen und ehrlich: „Meine Abnehmreise mit Spritze“

Ernährung & Wohlfühlgewicht
26.07.2026 15:45
Völlig ungeschönt: Leicht war meine Abnehmreise nicht ...
Völlig ungeschönt: Leicht war meine Abnehmreise nicht ...(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart, Schober)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Dass ich jemals über mich in der „Krone bunt“ schreiben würde, hätte ich mir nicht gedacht. Dass es dabei auch noch um so Privates gehen würde, ebenfalls nicht. Und schon gar nicht, dass ich dafür die hässlichsten Fotos der letzten Jahre von mir ausgraben würde. Doch ich finde, diese Geschichte muss sein. Für alle, denen es ähnlich geht wie mir einst. 

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Nichts ist bezeichnender für den Kern dieser Story als meine hässlichen Fotos: Ich (45) fand nämlich kaum welche. Nicht, weil ich so extrem hübsch bin, sondern weil Übergewicht und Fettleibigkeit dazu führen, dass man keine Fotos von sich machen oder sehen möchte – geschweige denn sie für die Ewigkeit abspeichern will.

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