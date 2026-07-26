Offen und ehrlich: „Meine Abnehmreise mit Spritze“

Dass ich jemals über mich in der „Krone bunt“ schreiben würde, hätte ich mir nicht gedacht. Dass es dabei auch noch um so Privates gehen würde, ebenfalls nicht. Und schon gar nicht, dass ich dafür die hässlichsten Fotos der letzten Jahre von mir ausgraben würde. Doch ich finde, diese Geschichte muss sein. Für alle, denen es ähnlich geht wie mir einst.