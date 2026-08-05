Trinken: Die 6 wichtigsten Fragen und Antworten

Wir Menschen kommen einige Wochen ohne Nahrung aus – ohne Wasser sieht das ganz anders aus. Schon nach wenigen Tagen kann Flüssigkeitsmangel lebensbedrohlich werden. Kein Wunder: Mehr als die Hälfte des Körpers besteht aus Wasser. Es hält den Stoffwechsel in Schwung, transportiert Nährstoffe und hilft dabei, Abfallstoffe auszuscheiden. Gleichzeitig verlieren wir rund um die Uhr Flüssigkeit – nicht nur beim Sport oder an heißen Sommertagen, sondern auch über die Atmung und die Haut. Grund genug, dem Trinken etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken.