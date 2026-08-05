Trinken: Die 6 wichtigsten Fragen und Antworten

Wie viel sollte man täglich trinken? Sind kalte Getränke bei Hitze wirklich die beste Wahl? Und kann Kaffee den Flüssigkeitshaushalt beeinflussen? Rund ums Wasser und andere Getränke kursieren viele Mythen. Hier finden Sie die Antworten auf die sechs wichtigsten Fragen.
Wir Menschen kommen einige Wochen ohne Nahrung aus – ohne Wasser sieht das ganz anders aus. Schon nach wenigen Tagen kann Flüssigkeitsmangel lebensbedrohlich werden. Kein Wunder: Mehr als die Hälfte des Körpers besteht aus Wasser. Es hält den Stoffwechsel in Schwung, transportiert Nährstoffe und hilft dabei, Abfallstoffe auszuscheiden. Gleichzeitig verlieren wir rund um die Uhr Flüssigkeit – nicht nur beim Sport oder an heißen Sommertagen, sondern auch über die Atmung und die Haut. Grund genug, dem Trinken etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Wie viel sollte man trinken?
Rund 1,5 Liter (idealerweise Wasser) täglich gelten für Erwachsene als gute Orientierung. Doch an heißen Tagen reicht das oft nicht aus: Wer schwitzt, sollte die verlorene Flüssigkeit wieder ausgleichen. Auch Sport, Fieber, Durchfall oder salzreiche Ernährung lassen den Bedarf steigen. Menschen mit Herz- oder Nierenerkrankungen müssen die Trinkmenge aber mit ihrem Arzt abstimmen.
Kann man zu viel Wasser trinken?
Ja, auch wenn das wirklich äußerst selten vorkommt. Wer in kurzer Zeit extreme Mengen zu sich nimmt, kann den Natriumgehalt im Blut gefährlich verdünnen. Fachleute sprechen dann von einer Hyponatriämie. Betroffen sind vor allem Extremsportler, die aus Vorsicht deutlich mehr trinken, als ihr Körper tatsächlich benötigt.
Woran merke ich, dass ich zu wenig aufgenommen habe?
Der Blick auf den Urin verrät oft schon viel: Sieht er hell aus, ist der Flüssigkeitshaushalt meist gut ausgeglichen. Dunkler Urin, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit oder nachlassende Konzentration können dagegen auf ein Defizit hinweisen. Wichtig zu wissen: Durst ist ein spätes Warnsignal – der Körper hat dann bereits Flüssigkeit verloren. Besser vorher und regelmäßig trinken. Vor allem ältere Menschen sollten nicht erst auf ihr Durstgefühl warten, da es mit den Jahren nachlässt.
Wann ist der ideale Zeitpunkt zum Trinken?
Es gibt nicht nur eine empfohlene Uhrzeit. Am besten regelmäßig über den Tag verteilt trinken. Vor körperlichen oder geistigen Anstrengungen lohnt es sich besonders, zum Glas zu greifen – so bleiben Konzentration und Leistungsfähigkeit erhalten.
Entzieht Kaffee dem Körper Wasser?
Ein hartnäckiger Mythos – der so nicht stimmt. Kaffee wirkt zwar leicht harntreibend, zählt aber dennoch zur täglichen Flüssigkeitsbilanz. Für gesunde Erwachsene gelten drei bis vier Tassen Kaffee am Tag als unbedenklich.
Bei Hitze lieber Warmes statt Kaltes?
Eine Patentantwort gibt es nicht. Heiße Getränke können das Schwitzen zusätzlich anregen, eiskalte bei manchen Menschen auf den Magen schlagen. Am besten fährt man deshalb mit angenehm temperierten Getränken (Zimmertemperatur) – entscheidend ist aber letztlich, dass überhaupt ausreichend getrunken wird.
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