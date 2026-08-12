Samt Rubio: Air Force One als fliegender Lockvogel

Nachdem Donald Trump im Juli vor seiner Abreise vom NATO-Gipfel in der Türkei Morddrohungen erhalten hatte, startete der Secret Service ein Täuschungsmanöver. Der US-Präsident verließ das Flugzeug wieder – heimlich über einen Catering-Container von Do & Co. In der Maschine blieben Journalisten, Regierungsangestellte und hochrangige Beamte zurück. Unter ihnen war auch Außenminister Marco Rubio, der so wie die übrigen Passagiere zum unfreiwilligen Lockvogel wurde.