KI im Klassenzimmer: Fluch oder Segen für Schüler?

KI ist für Kinder und Jugendliche in Österreich inzwischen ein „selbstverständlicher Begleiter“, der vor allem als wichtiges Werkzeug für die Schule betrachtet wird. Fast drei Viertel (73 Prozent) der 11- bis 17-Jährigen verwenden KI-Tools laut einer Anfang Februar veröffentlichten Studie von Saferinternet.at für schulische Zwecke und Hausaufgaben. ChatGPT & Co. werden zudem für das Suchen und Zusammenfassen von Informationen, für Erklärungen (34 Prozent), zur Formulierung von Texten (27 Prozent) und zum Lösen von Rechenaufgaben (20 Prozent) verwendet.