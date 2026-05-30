Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mit Display & Rekorder

„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test

Digital
30.05.2026 15:14
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der chinesische Technologiekonzern Anker buhlt mit seiner Audio-Tochtermarke Soundcore um True-Wireless-Kundschaft und spendiert seinen neuen High-End-Stöpseln Soundcore Liberty 5 Pro (Max) einige Features, die man selten in drahtlosen In-Ears findet. Dazu zählt eine Ladeschale mit OLED-Display und eingebautem KI-Rekorder ebenso wie Echtzeitübersetzung. Wir haben die Hightech-In-Ears ausprobiert.

0 Kommentare

Dass sich die neuen True-Wireless-Stöpsel von Anker von der Masse abheben, wird auf den ersten Blick ersichtlich, wenn man die Liberty Pro (Max) aus der Verpackung nimmt: Die bohnenförmigen In-Ears kommen nämlich im Hightech-Ladecase mit OLED-Touchscreen, wobei das Display des „Max“-Modells um 250 Euro etwas größer ist als jenes des regulären „Pro“-Modells um 180 Euro. Auch eine KI-Diktierfunktion hat das teurere Modell dem günstigeren voraus. Aber wie gut ist der Klang?

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
30.05.2026 15:14
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Foto wird zu Minigame!
„Pictonico“: Das ist Nintendos neues Handyspiel
Krone Plus Logo
iRobot-Gründer am Werk
KI-Haustier soll bessere Menschen aus uns machen
Krone Plus Logo
Revolution im Orbit
Wie Satelliten die Erde nun in Echtzeit überwachen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
105.889 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.682 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
88.400 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1818 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1467 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
922 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Steven Spielberg warnt
„Hollywood muss verhindern, dass KI uns ersetzt!“
Wettlauf in KI-Branche
Diese Firma ist wertvoller als die ChatGPT-Macher!
181 Prozent Umsatzplus
KI-Server füllen die Kassen von PC-Hersteller Dell
Rucksäcke mit Batterie
Amazon wegen fehlender Warnhinweise verklagt

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf