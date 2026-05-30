„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test

Der chinesische Technologiekonzern Anker buhlt mit seiner Audio-Tochtermarke Soundcore um True-Wireless-Kundschaft und spendiert seinen neuen High-End-Stöpseln Soundcore Liberty 5 Pro (Max) einige Features, die man selten in drahtlosen In-Ears findet. Dazu zählt eine Ladeschale mit OLED-Display und eingebautem KI-Rekorder ebenso wie Echtzeitübersetzung. Wir haben die Hightech-In-Ears ausprobiert.
Dass sich die neuen True-Wireless-Stöpsel von Anker von der Masse abheben, wird auf den ersten Blick ersichtlich, wenn man die Liberty Pro (Max) aus der Verpackung nimmt: Die bohnenförmigen In-Ears kommen nämlich im Hightech-Ladecase mit OLED-Touchscreen, wobei das Display des „Max“-Modells um 250 Euro etwas größer ist als jenes des regulären „Pro“-Modells um 180 Euro. Auch eine KI-Diktierfunktion hat das teurere Modell dem günstigeren voraus. Aber wie gut ist der Klang?
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