„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test

Dass sich die neuen True-Wireless-Stöpsel von Anker von der Masse abheben, wird auf den ersten Blick ersichtlich, wenn man die Liberty Pro (Max) aus der Verpackung nimmt: Die bohnenförmigen In-Ears kommen nämlich im Hightech-Ladecase mit OLED-Touchscreen, wobei das Display des „Max“-Modells um 250 Euro etwas größer ist als jenes des regulären „Pro“-Modells um 180 Euro. Auch eine KI-Diktierfunktion hat das teurere Modell dem günstigeren voraus. Aber wie gut ist der Klang?