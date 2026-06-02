Hirnblutung! Dresden-Profi auf der Intensivstation

Großer Schreck für den deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden! Wie die Sachsen in einer Aussendung bekannt gaben, liegt Innenverteidiger Lars Bünning nach einer spontan und ohne äußere Einwirkung eingetrenen Hirnblutung auf der Intensivstation. Der 28-Jährige habe bereits eine „lebensnotwendige“ Operation hinter sich.
„Die Nachricht ist ein absoluter Schockmoment für uns gewesen. In solchen Situationen rückt der Fußball vollkommen in den Hintergrund, denn nichts ist wertvoller als die Gesundheit. Zum Glück ist die Operation sehr gut verlaufen und Lars ist wieder bei vollem Bewusstsein. Der gesamte Verein ist in Gedanken bei ihm und seinen Angehörigen. Wir werden ihn auf seinem Genesungsprozess bestmöglich unterstützen“, so Dynamo-Sportchef Sören Gonther.
Erst vor wenigen Tagen hatte Bünning seine Freundin Sina geheiratet. Anstatt mit seiner Ehefrau in die Sommerpause zu starten, stehen für den gebürtigen Hamburger zahlreiche Untersuchungen auf dem Programm.
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