Robotermesse ICRA: Zu Besuch in Wiens Drohnenlabor

Es herrscht dichtes Gedränge im Foyer vor Halle A am Wiener Messegelände, wo seit Montag der Robotik- und Automatisierungsfachkongress ICRA der internationalen Ingenieursvereinigung IEEE über die Bühne geht: Besucher stehen in langen Schlangen, um sich an Selbstbedienungs-Stationen ihre Teilnehmerkärtchen auszudrucken und sich vor dem Kongresstag mit Gratis-Wasserflaschen einzudecken. Wir beziehen am Rande dieses Gewusels Stellung, wo an unserem Treffpunkt schon Drohneningenieur Christoph Böhm wartet: Er führt heute eine internationale Delegation durch die Robotik- und Drohnenlaboratorien der FH Technikum Wien. Wir schließen uns an.