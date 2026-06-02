Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Krone+ vor Ort

Robotermesse ICRA: Zu Besuch in Wiens Drohnenlabor

Digital
02.06.2026 05:30
Studiengangsleiter Ali Aburaia von der FH Technikum Wien empfing die „Krone“ im mit ...
Studiengangsleiter Ali Aburaia von der FH Technikum Wien empfing die „Krone“ im mit Industrierobotern gespickten Industrial-Engineering-Labor, auch Drohnentechnologie wurde am Rande der ICRA-Konferenz präsentiert.(Bild: Dominik Erlinger)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Wien im Roboter- und Drohnenfieber: Tausende Besucher sind zum Fachkongress ICRA angereist, um sich in Workshops und Vorträgen zum Stand der Forschung auszutauschen – und zeigen uns ihre modernsten Maschinen. Ebenfalls auf dem Programm: Führungen durch Wiens Roboter- und Drohnenlaboratorien. Krone+ hat sich eines für Sie angesehen.

0 Kommentare

Es herrscht dichtes Gedränge im Foyer vor Halle A am Wiener Messegelände, wo seit Montag der Robotik- und Automatisierungsfachkongress ICRA der internationalen Ingenieursvereinigung IEEE über die Bühne geht: Besucher stehen in langen Schlangen, um sich an Selbstbedienungs-Stationen ihre Teilnehmerkärtchen auszudrucken und sich vor dem Kongresstag mit Gratis-Wasserflaschen einzudecken. Wir beziehen am Rande dieses Gewusels Stellung, wo an unserem Treffpunkt schon Drohneningenieur Christoph Böhm wartet: Er führt heute eine internationale Delegation durch die Robotik- und Drohnenlaboratorien der FH Technikum Wien. Wir schließen uns an.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
02.06.2026 05:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Foto wird zu Minigame!
„Pictonico“: Das ist Nintendos neues Handyspiel
Krone Plus Logo
iRobot-Gründer am Werk
KI-Haustier soll bessere Menschen aus uns machen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
123.803 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
99.566 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
96.931 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2396 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
773 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Außenpolitik
Selenskyj macht Druck und Putin spricht von „Ende“
621 mal kommentiert
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Krone+ vor Ort
Robotermesse ICRA: Zu Besuch in Wiens Drohnenlabor
Krone Plus Logo
Deutsche setzen es ein
Was im Kampf gegen Handy am Steuer künftig kommt
Beflügelte Wall Street
KI-Riese Anthropic mit Antrag auf US-Börsengang
Wieder Anlagebetrug
Tirolerin (77) verlor bei „Investment“ Vermögen
Krone Plus Logo
Hätten Sie es gewusst?
Das bedeuten die Farb-Codes in den USB-Anschlüssen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf