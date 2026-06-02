Robotermesse ICRA: Zu Besuch in Wiens Drohnenlabor

Wien im Roboter- und Drohnenfieber: Tausende Besucher sind zum Fachkongress ICRA angereist, um sich in Workshops und Vorträgen zum Stand der Forschung auszutauschen – und zeigen uns ihre modernsten Maschinen. Ebenfalls auf dem Programm: Führungen durch Wiens Roboter- und Drohnenlaboratorien. Krone+ hat sich eines für Sie angesehen.
Es herrscht dichtes Gedränge im Foyer vor Halle A am Wiener Messegelände, wo seit Montag der Robotik- und Automatisierungsfachkongress ICRA der internationalen Ingenieursvereinigung IEEE über die Bühne geht: Besucher stehen in langen Schlangen, um sich an Selbstbedienungs-Stationen ihre Teilnehmerkärtchen auszudrucken und sich vor dem Kongresstag mit Gratis-Wasserflaschen einzudecken. Wir beziehen am Rande dieses Gewusels Stellung, wo an unserem Treffpunkt schon Drohneningenieur Christoph Böhm wartet: Er führt heute eine internationale Delegation durch die Robotik- und Drohnenlaboratorien der FH Technikum Wien. Wir schließen uns an.
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