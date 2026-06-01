Meta & Co. müssen US-Schulbezirk Millionen zahlen

Die Jury sprach einer 20-jährigen Frau sechs Millionen Dollar zu. Sie sagte, sie sei als Kind süchtig nach sozialen Medien geworden. Meta hat Investoren gewarnt, dass rechtlicher und regulatorischer Gegenwind aus der Europäischen Union und den USA im Zusammenhang mit der Social-Media-Nutzung durch Jugendliche erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft und die Finanzergebnisse des Unternehmens haben könnte