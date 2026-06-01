Meta & Co. müssen US-Schulbezirk Millionen zahlen

Ein Schulbezirk im US-Bundesstaat Kentucky hat sich mit mehreren Social-Media-Konzernen auf einen Vergleich in Höhe von rund 27 Millionen Dollar (23,19 Millionen Euro) geeinigt. Die Vertreter des Schulbezirks hatten den Unternehmen vorgeworfen, eine psychische Gesundheitskrise unter ihren Schülern anzuheizen. Dies geht aus am Freitag von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Unterlagen hervor, die erstmals die finanziellen Bedingungen des Vergleichs offenlegen.
Demnach zahlte Meta Platforms mit neun Millionen Dollar den größten Betrag an den Schulbezirk. Snap und die TikTok-Muttergesellschaft ByteDance hatten zuvor bereits jeweils acht Millionen Dollar, die YouTube-Muttergesellschaft Alphabet 2,01 Millionen Dollar gezahlt.
Ursprünglich hatte der Schulbezirk mehr als 60 Millionen Dollar gefordert, um die Kosten für Gegenmaßnahmen zu den Auswirkungen von Social Media auf die psychische Gesundheit der Schüler zu decken. Zudem hatte der Bezirk eine gerichtliche Anordnung zu Änderungen bei den Plattformen gefordert, um süchtig machende Funktionen zu reduzieren. Mit den Vergleichen wurde ein für Juni geplanter Prozess abgewendet.
Die Unternehmen hatten die Vorwürfe des Schulbezirks zurückgewiesen. Sie erklärten, sie ergriffen umfangreiche Maßnahmen zum Schutz junger Nutzer. In den USA sind Tausende ähnliche Klagen von Einzelpersonen, Kommunen und Schulbezirken anhängig. In einem wegweisenden Prozess hatte eine Jury in Los Angeles am 25. März Meta und die Google-Mutter Alphabet für schuldig befunden, schädliche Plattformen für junge Menschen entwickelt zu haben.
Die Jury sprach einer 20-jährigen Frau sechs Millionen Dollar zu. Sie sagte, sie sei als Kind süchtig nach sozialen Medien geworden. Meta hat Investoren gewarnt, dass rechtlicher und regulatorischer Gegenwind aus der Europäischen Union und den USA im Zusammenhang mit der Social-Media-Nutzung durch Jugendliche erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft und die Finanzergebnisse des Unternehmens haben könnte
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