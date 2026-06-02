Studie: Entwicklungshilfe soll Geberländern nutzen

Ziele widersprechen sich oft

Die Hilfe würde häufig gar so vergeben, dass sie sich in sich selbst widerpreche, sprich unterschiedlichen Zielen diene. „(...) Wir wollen es billig haben, wir wollen es nachhaltig haben, das geht sich nicht immer beides aus. Das muss man offen absprechen (...)“, sagte Asjad Naqvi, ASCII-Forscher. Es bräuchte für alle Beteiligten möglichst vorteilhafte Ansätze, um globale Herausforderungen zu bewältigen. Im Vorjahr haben 26 der 38 OECD-Länder ihre Entwicklungshilfe zurückgefahren. Damit erreiche man nur, „Einfluss in der globalen Gesamtrechnung“ zu verlieren, heiß es.