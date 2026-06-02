Abgefahren! Steirer machen Träume in den USA wahr

Die USA als Sehnsuchtsort für Fußballer? Das war lange nicht der Fall. Doch in den letzten Jahren boomt der Kick im WM-Austragungsland und lockt Stars wie Lionel Messi in die Major League Soccer. Auch immer mehr österreichische Amateurkicker lassen sich vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten locken und verbinden die Zeit in den Staaten mit einer akademischen Ausbildung.