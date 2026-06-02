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Students Go West

Abgefahren! Steirer machen Träume in den USA wahr

Fußball International
02.06.2026 06:30
Dank Messi boomt Fußball in den USA – „Students go West“ vermittelt.
Dank Messi boomt Fußball in den USA – „Students go West“ vermittelt.(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Die USA als Sehnsuchtsort für Fußballer? Das war lange nicht der Fall. Doch in den letzten Jahren boomt der Kick im WM-Austragungsland und lockt Stars wie Lionel Messi in die Major League Soccer. Auch immer mehr österreichische Amateurkicker lassen sich vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten locken und verbinden die Zeit in den Staaten mit einer akademischen Ausbildung.

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Ihr erster Ansprechpartner in Österreich ist dabei die Plattform „Students Go West“, 2018 gegründet von den Steirern Luca Puster und Fabio Rumpler. Puster, der von 2015 bis 2017 selbst in den USA für die „Fighting Knights“ der Lynn University in Florida vor Tausenden Fans spielte, machte seinen „Bachelor of Science in International Business Management“ und kombinierte so Sport und Ausbildung.

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