Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi lockt Kunden mit einem neuen Foto-Smartphone mit Leica-Dreifachkamera und XL-Akku: dem Xiaomi 17T (Pro), das in zwei unterschiedlich großen sowie „motorisierten“ Varianten nach Österreich kommt. Im Test erfreute es mit starker Zoomleistung, allerdings hat die Software einen Schönheitsfehler.
Xiaomi vermarktet seine 17T-Reihe als erschwingliche Alternative zur bereits im März erschienenen High-End-Reihe Xiaomi 17. Und tatsächlich bietet es in der Theorie eine in vielen Bereichen ähnlich gute Ausstattung zu einem besseren Preis. Doch alle Theorie ist grau, in der Praxis findet man das besser ausgestattete Modell im Online-Preisvergleich bereits zu ähnlichen Preisen, die Xiaomi für das 17T-Modell ausruft. Das ist allerdings nicht das größte Problem, das wir im Test entdeckten.
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