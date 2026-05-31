Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler

Xiaomi vermarktet seine 17T-Reihe als erschwingliche Alternative zur bereits im März erschienenen High-End-Reihe Xiaomi 17. Und tatsächlich bietet es in der Theorie eine in vielen Bereichen ähnlich gute Ausstattung zu einem besseren Preis. Doch alle Theorie ist grau, in der Praxis findet man das besser ausgestattete Modell im Online-Preisvergleich bereits zu ähnlichen Preisen, die Xiaomi für das 17T-Modell ausruft. Das ist allerdings nicht das größte Problem, das wir im Test entdeckten.