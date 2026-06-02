Rätsel um möglichen „Fliegerfriedhof“ in Kärnten

Dass der Klagenfurter Flughafen nicht die besten Zahlen vorweisen kann, ist schon seit Längerem kein Geheimnis mehr. Was jedoch ein Geheimnis ist, sind die vier ehemaligen Cityline-Jets. Während der Flughafen selbst auf Wartungsarbeiten hinweist, befürchten Branchenkenner einen „Fliegerfriedhof“.
Mittlerweile stehen vier Bombardier CRJ-900 am Klagenfurter Flughafen. Sie gehörten einst zur Flotte der Lufthansa-Tochtergesellschaft Cityline, die für den deutschen Luftfahrtgiganten Kurzstrecken in ganz Europa bediente und vor Kurzem eingestellt wurde.
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