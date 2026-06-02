Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer

Es war ein tragisches Unglück, das sich am Samstag im Tiroler Ötztal ereignete! Ein Jäger (61) stürzte vor den Augen zweier Jagdkameraden über steiles Gelände ab und zog sich dabei derart schwere Verletzungen zu, dass er wenig später in der Innsbrucker Klinik verstarb. Beim Verunglückten handelte es sich um einen Mitpächter des Reviers – und um einen bekannten Südtiroler Unternehmer.