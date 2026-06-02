Bürgermeister: „Wir nehmen Einbruch-Sorgen ernst“

Mehr Polizei unterwegs

Damit nicht genug: „Ich hatte am Montag einen Termin mit dem Bezirkspolizeikommando. Vor dem Sommer sollen die Bürger bei ,Coffee with Cops‘ im Gemeindeamt die Möglichkeit haben, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Außerdem wurden die Streifen im Gemeindegebiet erhöht.“