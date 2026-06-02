Bürgermeister: „Wir nehmen Einbruch-Sorgen ernst“

Bürgermeister Christoph Meisinger beschwichtigt nach zwei Vorfällen in Engerwitzdorf (OÖ): Laut Polizeizahlen gibt es keine Häufung. Gemeinsam mit dem Bezirkspolizeikommando wird auf Aufklärung und Prävention gesetzt. Bei einer Veranstaltung sollen Bürger direkt Fragen an die Beamten richten können, die schon vorab Tipps geben.
Zwei Vorfälle – ein Einbruch und ein dreister Einbruchsversuch, bei dem der Hausbesitzer den Ganoven auf frischer Tat ertappte – sorgten in den vergangenen Wochen für Verunsicherung in der Gemeinde Engerwitzdorf. Müssen sich die Bürger sorgen, dass ein Serientäter umgeht?
„Gibt keine Häufung“
„Wir nehmen als Gemeinde die Sorgen unserer Bürger sehr ernst. Allerdings kann ich beruhigen: Laut Polizei gibt es keine Häufung von Einbruchsdelikten“, beschwichtigt Bürgermeister Christoph Meisinger (ÖVP). Trotzdem hat die Gemeinde auf Facebook darauf hingewiesen, dass Prävention und Aufmerksamkeit wichtig sind.
Vor dem Sommer sollen die Bürger bei „Coffee with Cops“ im Gemeindeamt die Möglichkeit haben, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.
Bürgermeister Christoph Meisinger (ÖVP)
Mehr Polizei unterwegs
Damit nicht genug: „Ich hatte am Montag einen Termin mit dem Bezirkspolizeikommando. Vor dem Sommer sollen die Bürger bei ,Coffee with Cops‘ im Gemeindeamt die Möglichkeit haben, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Außerdem wurden die Streifen im Gemeindegebiet erhöht.“
Wichtige Tipps
Tipps von den Beamten: Türen nicht zuziehen, sondern versperren, Schlüssel nicht in Türnähe verstecken, Urlaube nicht in sozialen Medien posten, Briefkasten entleeren lassen, Lichter mit Zeitschaltern innen und mit Bewegungsmeldern außen installieren und auch z.B. Garagen absichern.
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