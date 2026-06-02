Aufstieg bei Eishockey-WM wegen Belarus gestrichen

Das ist bitter! Am 1. Mai hatte Österreichs U18-Nationalteam im Eishockey durch den Sieg bei der C-WM in Estland den Aufstieg bejubelt. Doch jetzt gab‘s eine kalte Dusche: Die Talente müssen Belarus weichen, das 2022 von allen Bewerben ausgeschlossen war. Mit ebenso betroffenen Schweiz ist Österreichs Präsidium in Kontakt.
Anfang Mai hatte Österreichs U18-Nationalteam im Eishockey gejubelt. Mit zehn Kärntnern im Kader – darunter die ICE-Liga-Spieler Paul Sintschnig (VSV) und Johannes Dobrovolny (KAC) – gelang als Sieger der C-WM in Estland die Rückkehr in die B-Gruppe.
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