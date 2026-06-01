Tirolerin (77) verlor bei „Investment“ Vermögen

Weiterer Fall im Unterland

Im März 2026 nahm ein weiterer Betrugsfall im Unterland seinen Lauf: Ein 30-Jähriger wurde über eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform auf eine Online-Trading-Plattform für den Handel von Rohstoffen und Wertpapieren aufmerksam. Nachdem sich der Mann auf der Plattform registriert hatte, wurde er von einem angeblichen Kundendienstmitarbeiter kontaktiert und in der Folge zur Überweisung eines fünfstelligen Geldbetrags, aufgeteilt in mehrere Tranchen, auf verschiedene ausländische Bankkonten verleitet.