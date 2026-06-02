Pentagon sperrt Journalisten aus Pressebüro aus

Das Pressebüro sei deshalb zu einem „Bereich mit geheimen Informationen“ erklärt worden, führte Valdez aus. Zur Begründung verwies er darauf, dass dort unter anderem Redenschreiber arbeiteten, die regelmäßig mit vertraulichen und als geheim eingestuften Informationen befasst seien. Das Pressebüro sei daher als Bereich mit sensiblen Informationen eingestuft worden.

Neue Richtlinien seit Herbst

Das Verteidigungsministerium hatte im vergangenen Herbst neue Richtlinien erlassen, nach denen Journalisten unter anderem keine Informationen mehr veröffentlichen dürfen, die nicht zuvor offiziell vom Pentagon freigegeben wurden. Das Befragen nicht autorisierter Quellen wurde damit untersagt. Dieses Vorgehen wurde im März nach einer Klage der „New York Times“ für teilweise verfassungswidrig erklärt.