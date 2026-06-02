Schwarzenegger kommt mit Kamala Harris nach Wien

„Kamala Harris hat im Laufe ihrer Karriere gezeigt, was Leadership bedeutet: für Menschen einzustehen, die Demokratie zu verteidigen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen“, erklärte Arnold Schwarzenegger, Gastgeber des Austrian World Summit. „Bei unserem 10. Summit wollen wir zeigen: Wir haben die Kraft, wir haben die Werkzeuge, wir haben die Lösungen. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, sind wir unstoppable.“