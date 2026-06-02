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World Summit 2026

Schwarzenegger kommt mit Kamala Harris nach Wien

Adabei Österreich
02.06.2026 09:19
Kamala Harris kommt zum Austrian World Summit 2026 nach Wien
Kamala Harris kommt zum Austrian World Summit 2026 nach Wien(Bild: AFP/IAN MAULE)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Arnold Schwarzenegger begrüßt die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris als Special Guest beim 10. Austrian World Summit in der Wiener Hofburg!

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Der Austrian World Summit (AWS) erhält prominente internationale Verstärkung: Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala D. Harris wird am 16. Juni 2026 als Special Guest am 10. Austrian World Summit in der Wiener Hofburg teilnehmen. Das gab die Schwarzenegger Climate Initiative zwei Wochen vor der Jubiläumsausgabe der internationalen Klimakonferenz bekannt.

Unter dem diesjährigen Motto „We are unstoppable“ bringt der von Arnold Schwarzenegger gegründete Summit führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft zusammen, um konkrete Lösungen für Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Transformation zu diskutieren.

Schwarzeneggers World Summit ist mittlerweile eine der schönsten Sommertraditionen Wiens, da es ...
Schwarzeneggers World Summit ist mittlerweile eine der schönsten Sommertraditionen Wiens, da es zugleich ein Zeichen für den Klimaschutz setzt.(Bild: Mathes Martin)

Harris als internationale Stimme für Klimaschutz und Demokratie
Kamala Harris war von 2021 bis 2025 die 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und schrieb als erste Frau in diesem Amt amerikanische Geschichte. Während ihrer Amtszeit setzte sie sich für Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und internationale Zusammenarbeit ein. Zudem war sie maßgeblich an der Umsetzung der bislang größten Klimainvestitionen in der Geschichte der USA beteiligt.

„Kamala Harris hat im Laufe ihrer Karriere gezeigt, was Leadership bedeutet: für Menschen einzustehen, die Demokratie zu verteidigen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen“, erklärte Arnold Schwarzenegger, Gastgeber des Austrian World Summit. „Bei unserem 10. Summit wollen wir zeigen: Wir haben die Kraft, wir haben die Werkzeuge, wir haben die Lösungen. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, sind wir unstoppable.“

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Starkes Signal für das entscheidende Klimajahrzehnt
Auch Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative, sieht in der Teilnahme der ehemaligen US-Vizepräsidentin ein wichtiges Zeichen: „Kamala Harris steht für eine Politik, die mutig, lösungsorientiert und auf die Menschen ausgerichtet ist. Ihre Teilnahme unterstreicht, dass Klimaschutz, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Chancen zusammen gedacht werden müssen.“

Vor ihrer Zeit im Weißen Haus vertrat Harris den Bundesstaat Kalifornien im US-Senat und war Generalstaatsanwältin von Kalifornien. In diesen Funktionen engagierte sie sich unter anderem für Verbraucherschutz, Bürgerrechte, Strafrechtsreformen und Umweltpolitik.

Der Austrian World Summit wurde von Arnold Schwarzenegger ins Leben gerufen und hat sich in den vergangenen zehn Jahren als internationale Plattform für Klimaschutzlösungen und globale Zusammenarbeit etabliert. Ziel der Veranstaltung ist es, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie Innovatorinnen und Innovatoren zusammenzubringen, um konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.

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