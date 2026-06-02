Die Gewitter waren für die Gewässer noch zu wenig

„Weine nicht, wenn der Regen fällt“– so beginnt der legendären Oldie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher. Doch aus aktuellen Gründen müsste man den Song umtexten: „Lache, wenn endlich (genug) Regen fällt“. Denn was bisher vom Himmel fiel, ist für die buchstäblich ausgetrockneten Gewässer noch viel zu wenig.