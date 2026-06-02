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Haft nun rechtskräftig

Lebenslang für Villacher Terror-Attentäter

Kärnten
02.06.2026 09:28
(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu lebenslanger Haft ist der Villacher Terror-Attentäter vergangenen Mittwoch verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft erhob keine Rechtsmittel! 

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Der Syrer (24) hat nach dem Urteil am Mittwoch auf Rechtsmittel verzichtet, die Staatsanwaltschaft hatte also bei der Oberstaatsanwaltschaft und auch beim Justizministerium um Genehmigung der Entscheidung, dass keine Rechtsmittel erhoben werden, ansuchen müssen.

Und diese Frist für Rechtsmittel ist in der Nacht auf Dienstag (2. Juni) ausgelaufen. Die Behörde hat sie verstreichen lassen, teilt Staatsanwalt Markus Kitz mit.

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Und so ist die lebenslange Haft für den Villacher Attentäter, der im Februar 2025 wahllos auf Jugendliche und Männer eingestochen hat,  rechtskräftig. 

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