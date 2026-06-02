Lebenslang für Villacher Terror-Attentäter

Zu lebenslanger Haft ist der Villacher Terror-Attentäter vergangenen Mittwoch verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft erhob keine Rechtsmittel!
Der Syrer (24) hat nach dem Urteil am Mittwoch auf Rechtsmittel verzichtet, die Staatsanwaltschaft hatte also bei der Oberstaatsanwaltschaft und auch beim Justizministerium um Genehmigung der Entscheidung, dass keine Rechtsmittel erhoben werden, ansuchen müssen.
Und diese Frist für Rechtsmittel ist in der Nacht auf Dienstag (2. Juni) ausgelaufen. Die Behörde hat sie verstreichen lassen, teilt Staatsanwalt Markus Kitz mit.
Und so ist die lebenslange Haft für den Villacher Attentäter, der im Februar 2025 wahllos auf Jugendliche und Männer eingestochen hat, rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.