China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?

Erstmals seit über 50 Jahren umkreisten Anfang April bei der Artemis-2-Mission der NASA wieder Menschen den Mond – doch das Rennen zum Erdtrabanten ist gerade erst eröffnet. Die USA und China wollen möglichst rasch Mondbasen errichten – wofür eine Ressource essenziell ist: Wasser. Am Südpol werden riesige Vorkommen vermutet. Aber wer ist zuerst dort?
Wasser in gefrorener Form wurde schon bei früheren Mondmissionen entdeckt - im Shakleton-Krater am Südpol mit einem Durchmesser von 21 Kilometern verbergen sich laut Aufnahmen, die Sonden aus dem Mondorbit erstellten, riesige Vorkommen. Nun wollen sich US-Amerikaner und Chinesen ein genaueres Bild machen und liefern sich ein Rennen zum Mondsüdpol. Es ist auch ein Wettkampf der Systeme, privat gegen Staat. Für die USA soll Jeff Bezos‘ Raumfahrtfirma Blue Origin den Krater erreichen, in China bereitet die Raumfahrtbehörde CNSA fieberhaft den Start ihrer neuesten Sonde vor. Krone+ verrät, warum es am Mond um mehr geht als nur Prestige.
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