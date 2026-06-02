Nun auch viertes Storchenbaby im Nest gestorben

Traurige Gewissheit in Breitenau im Bezirk Neunkirchen (NÖ): Nun ist auch das vierte und letzte Storchenbaby tot. Damit hat keines der Jungtiere heuer überlebt. Doch die Chancen stehen gut, dass die Storcheneltern einen erneuten Brutversuch starten. Und auch in Peisching gibt es nun doch ein Ei.
Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Vier kleine Störche sind geschlüpft, zahlreiche Menschen verfolgten die Entwicklung der gefiederten Familie mit großer Anteilnahme. Doch die anhaltende Trockenheit wurde den Jungtieren zum Verhängnis. Würmer, Frösche und andere Beutetiere zogen sich tief in den Boden zurück, die Altstörche fanden nicht mehr ausreichend Nahrung für ihren Nachwuchs.
Bereits vor wenigen Tagen waren drei der vier Jungstörche vermutlich verhungert. Die Hoffnung ruhte zuletzt auf dem kleinsten der vier Küken. Doch auch dieses hat den Kampf ums Überleben nicht geschafft.
Störche könnten versuchen, noch einmal Nachwuchs zu bekommen
Ob die beiden Störche möglicherweise einen neuen Brutversuch starten, ist derzeit noch offen. „Wenn sie weiter am Nest bleiben, besteht vielleicht noch Hoffnung“, so Haslinger. Denn normalerweise verlassen Störche ihr Nest, wenn keine Jungtiere mehr da sind.
Besonders auffällig dabei sei das Verhalten der beiden Altstörche. Obwohl keine Jungtiere mehr im Nest sind, bleibt weiterhin meist einer von ihnen dort zurück. „Das ist ungewöhnlich“, erklärt Haslinger. Normalerweise wären nun beide Tiere gemeinsam unterwegs. Ähnliche Situationen habe man in Breitenau bereits erlebt. Ob es tatsächlich noch einmal Nachwuchs geben wird, werden jedoch erst die kommenden Wochen zeigen.
Vielleicht doch noch Nachwuchs in Peisching?
Gute Nachrichten hingegen gibt es im Nachbarort Peisching, wo man auch bis jetzt vergeblich auf Nachwuchs wartet. Die Feuerwehr hat mittels Drohne festgestellt, dass nun doch ein Ei im Nest liegt.
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