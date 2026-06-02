Nun auch viertes Storchenbaby im Nest gestorben

Besonders auffällig dabei sei das Verhalten der beiden Altstörche. Obwohl keine Jungtiere mehr im Nest sind, bleibt weiterhin meist einer von ihnen dort zurück. „Das ist ungewöhnlich“, erklärt Haslinger. Normalerweise wären nun beide Tiere gemeinsam unterwegs. Ähnliche Situationen habe man in Breitenau bereits erlebt. Ob es tatsächlich noch einmal Nachwuchs geben wird, werden jedoch erst die kommenden Wochen zeigen.