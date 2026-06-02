EU-Abschiebelager „sehr teuer“ und „kaum wirksam“

„Das wird sehr teuer“

Auch Jean-Loius De Brouwer, ehemaliger Direkter für Migrations- und Asylpolitik der EU-Kommission, hält nichts von den Abschiebezentren in Drittländern. „Das wird sehr teuer und es wird Abhängigkeiten schaffen. Ich meine, gerade jetzt legen wir größten Wert auf unsere strategische Autonomie.“, betont er gegenüber der APA. Die Kommissionsbeamten, die die Rückführungsverordnung ausarbeiteten, mussten laut De Brouwer vom Konzept der Return Hubs erst überzeugt werden: „Sie haben es in den Text aufgenommen, weil es von den Mitgliedstaaten erwartet wurde.“