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Drei Kracher und ein neuer Kicker für den GAK

Fußball National
02.06.2026 07:00
Diese Woche soll bei Christian Lichtenberger (2. v. li.) die Entscheidung fallen, ob er seinen ...
Diese Woche soll bei Christian Lichtenberger (2. v. li.) die Entscheidung fallen, ob er seinen Vertrag verlängert.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Den Verantwortlichen des GAK wird aktuell mit Sicherheit nicht langweilig. Die Spieler sind zwar in der Sommerpause, doch im Hintergrund wird eifrig am Vorbereitungsplan gefeilt – drei Testgegner sind absolute Kracher. Und auch am Kader wird gebastelt. Ein neuer Spieler soll schon im Anflug auf Weinzödl sein.

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Die abgelaufene Spielzeit ist nun knapp zwei Wochen alt. Schon nächste Woche wird es jedoch wieder ernst, startet der GAK in die Vorbereitung für die neue Saison in der Bundesliga: Am 11. Juni bittet Trainer Ferdl Feldhofer seine Mannen erstmals wieder auf den Rasen im Trainingszentrum.

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