Drei Kracher und ein neuer Kicker für den GAK

Den Verantwortlichen des GAK wird aktuell mit Sicherheit nicht langweilig. Die Spieler sind zwar in der Sommerpause, doch im Hintergrund wird eifrig am Vorbereitungsplan gefeilt – drei Testgegner sind absolute Kracher. Und auch am Kader wird gebastelt. Ein neuer Spieler soll schon im Anflug auf Weinzödl sein.