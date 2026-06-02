Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Körper und Geist

Nicht nur Kampfsport: Karate ist eine Lebensschule

Bewegung & Körperkraft
02.06.2026 09:15
Karate-Legende Alfred Mikulka vom Karate-Do Wien liegt vor allem das Training mit Kindern am ...
Karate-Legende Alfred Mikulka vom Karate-Do Wien liegt vor allem das Training mit Kindern am Herzen.(Bild: Krone Kreativ/Philipp Jelinek)
Porträt von Philipp Jelinek
Von Philipp Jelinek

Karate ist ein asiatischer Kampfsport, der eine wunderbare Möglichkeit bietet, sowohl Körper als auch Geist zu trainieren. Man kann damit aber nicht nur viel für Gesundheit und Wohlbefinden tun, Karate ist auch eine Lebensschule. „Krone“-Fitnessexperte Philipp Jelinek hat sich den Sport näher angesehen.

0 Kommentare

Ursprünglich stammt Karate von der Insel Okinawa in Japan und entwickelte sich aus Selbstverteidigungstechniken, die über Generationen weitergegeben wurden. Heute gibt es verschiedene Stilrichtungen wie Shotokan, Goju-Ryu oder Wado-Ryu, die sich in Technik, Tempo und Philosophie unterscheiden, aber alle einem gemeinsamen Prinzip folgen: der Verbindung von Körper und Geist.

Alfred Mikulka, Karate Legende, 6.Dan in Goju-Ryu, lebt diesen Sport seit 45 Jahren, seinerzeit als Athlet und seit über 30 Jahren als Trainer und Gründer von Karate Wien. Besonders am Herzen liegen ihm die Kinder, das sieht und spürt man an der Begeisterung der Kids. Aber nicht nur die Jüngsten, auch alle anderen Altersgruppen sind mit vollem Eifer dabei.

Das Spezielle an Karate ist die Kombination aus Präzision, Kontrolle und innerer Haltung. Schläge und Tritte werden nicht wahllos ausgeführt, sondern mit Disziplin, Technik und Respekt. Trainiert werden dabei nahezu alle Muskelgruppen – Beine, Rumpf, Schultern und Arme -, ebenso wie Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Gleichzeitig stärkt Karate das Herz-Kreislauf-System und verbessert die Körperhaltung.

Doch der größte Gewinn liegt oft im Mentalen. Karate fördert Konzentration, Selbstdisziplin und Selbstvertrauen. Man lernt, mit Herausforderungen umzugehen, ruhig zu bleiben und sich selbst besser einzuschätzen. Das eigene Körpergefühl verbessert sich deutlich: Bewegungen werden bewusster, kontrollierter und effizienter.

Lesen Sie auch:
Fitness-Profi Philipp Jelinek beim Bouldern in der Kletterhalle im Happyland Klosterneuburg.
„Krone“-Selbsttest
Bouldern – eine moderne Sportart für jedes Alter
27.05.2026
Tennis mit Squash
„Padel“ ist der neue Trendsport aus Südamerika
16.05.2026
Für Muskeln und Gehirn
Boxen im Aufwind: Es ist mehr als nur „draufhauen“
25.04.2026

Gerade Kinder profitieren enorm. Sie lernen Respekt, Regeln einzuhalten und entwickeln ein gesundes Selbstbewusstsein. Gleichzeitig werden Motorik und Aufmerksamkeit geschult – Fähigkeiten, die auch im Alltag und in der Schule helfen. Erwachsene wiederum nutzen Karate oft als Ausgleich: Stressabbau, mentale Stärke und körperliche Fitness stehen hier im Vordergrund.

Karate zu erlernen, ist ein Prozess. Erste Grundlagen kann man relativ schnell erlernen, doch die wahre Tiefe entwickelt sich über Jahre. Genau das macht den Reiz aus: Es ist kein schneller Erfolg, sondern ein Weg, der mit jedem Training ein Stück weitergeht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bewegung & Körperkraft
02.06.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

HNO-Arzt klärt auf
Schlafapnoe: Wenn Schnarchen krank macht
Darmgesundheit
Nahrungsmittelintoleranzen: Wenn Essen krank macht
Wieder gut hören:
Schlüssel zu guter Gesundheit und Lebensqualität
Job und Care-Arbeit
Warum Frauen gesundheitlich oft am Limit sind
Arzt klärt auf
Allergie durch Milben: Das können Betroffene tun
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.325 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
100.192 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
97.577 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2410 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
818 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
777 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Bewegung & Körperkraft
Für Körper und Geist
Nicht nur Kampfsport: Karate ist eine Lebensschule
„Krone“-Selbsttest
Bouldern – eine moderne Sportart für jedes Alter
Keine Schmerzen
Muskelaufbau geht auch ganz ohne „Kater“
Tennis mit Squash
„Padel“ ist der neue Trendsport aus Südamerika
Wer rastet, der rostet
Bewegung verhindert, dass Gelenke schneller altern

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf