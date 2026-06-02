Nicht nur Kampfsport: Karate ist eine Lebensschule

Ursprünglich stammt Karate von der Insel Okinawa in Japan und entwickelte sich aus Selbstverteidigungstechniken, die über Generationen weitergegeben wurden. Heute gibt es verschiedene Stilrichtungen wie Shotokan, Goju-Ryu oder Wado-Ryu, die sich in Technik, Tempo und Philosophie unterscheiden, aber alle einem gemeinsamen Prinzip folgen: der Verbindung von Körper und Geist.

Alfred Mikulka, Karate Legende, 6.Dan in Goju-Ryu, lebt diesen Sport seit 45 Jahren, seinerzeit als Athlet und seit über 30 Jahren als Trainer und Gründer von Karate Wien. Besonders am Herzen liegen ihm die Kinder, das sieht und spürt man an der Begeisterung der Kids. Aber nicht nur die Jüngsten, auch alle anderen Altersgruppen sind mit vollem Eifer dabei.