In Adnet schließt sich endlich das Funkloch

Nach fast 1,5 Jahren ist es mit dem miserablen Handyempfang in Adnet in Salzburg wohl bald endlich vorbei! Ein neuer Handymast wird aufgestellt – doch das passt einigen Anrainern so überhaupt nicht ...
Jetzt könnte es ganz schnell gehen! Nach langem Hin und Her sollte der Handyempfang im beschaulichen Adnet künftig endlich wieder besser werden. Der Tennengauer Ort bekommt einen neuen Handymast. „Jetzt ist endlich alles genehmigt“, sagt Wolfgang Auer (ÖVP).
Zur Erinnerung: Seit der Demontage der alten 220-kV-Stromleitung im Februar 2025 gibt es teils massive Probleme mit dem Handyempfang im Ort. Denn: Auf einem der Strommasten waren Mobilfunkantennen für Betreiber A1 montiert. Danach gab es immer wieder provisorische Lösungen seitens A1 – doch mancherorts blieben die Störungen bestehen. Die „Krone“ berichtete mehrfach.
Anrainer wettern gegen Masten
Der Standort des neuen Masts liegt in der Nähe des Sportplatzes – und damit nur unweit der früheren 220-kV-Standleitung. Dennoch wetterten mehrere Anrainer gegen das Vorhaben. Der Platz sei extrem nahe am Wohngebiet, der Masten würde mit 36 Metern Höhe ein „echtes Monster“ werden.
„Warum muss man so etwas unbedingt hier aufstellen?“, meint eine Adneterin zur „Krone“. Es würde mögliche Alternativstandorte geben, etwa im Industriegebiet. Dies sei jedoch nie eine Option gewesen. „Absolut unverständlich“ finden das die erbosten Anrainer.
Bürgermeister Auer meint hierzu: „Wir haben etliche Alternativen geprüft. Dies ist jedoch technisch der einzig mögliche Standort.“ Auer betont: „Wir haben lange dafür kämpfen müssen, dass wir im Ort wieder einen ordentlichen Handyempfang haben. Gott sei Dank gibt es jetzt eine Lösung.“
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