In Adnet schließt sich endlich das Funkloch

Zur Erinnerung: Seit der Demontage der alten 220-kV-Stromleitung im Februar 2025 gibt es teils massive Probleme mit dem Handyempfang im Ort. Denn: Auf einem der Strommasten waren Mobilfunkantennen für Betreiber A1 montiert. Danach gab es immer wieder provisorische Lösungen seitens A1 – doch mancherorts blieben die Störungen bestehen. Die „Krone“ berichtete mehrfach.