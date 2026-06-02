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Gigantische Explosion

Raketen-Desaster könnte Blue Origin Jahre kosten

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02.06.2026 09:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem schweren Testunfall ist die Startrampe von Blue Origin offenbar so stark beschädigt worden, dass selbst die US-Raumfahrtbehörde von einer möglichen jahrelangen Reparaturphase spricht. Während die „New Glenn“-Rakete von Jeff Bezos eigentlich als Schlüsselprojekt im Konkurrenzkampf mit SpaceX gilt, könnte der aktuelle Vorfall die Pläne des Unternehmens massiv zurückwerfen – bis weit in die zweite Hälfte des Jahrzehnts.

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Nach Einschätzung von NASA-Chef Jared Isaacman könnte die Instandsetzung der beschädigten Startanlage nach dem fehlgeschlagenen Raketentest erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Gegenüber dem US-Sender CNBC sprach Isaacman am Montag davon, dass sich die Arbeiten möglicherweise bis 2028 hinziehen könnten.

Startrampe „praktisch zerstört“
Der Zwischenfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Dort kam es bei einer Triebwerkszündung der schweren „New Glenn“-Rakete von Blue Origin am Boden zu einer Explosion.

In einer gigantischen Explosion löste sich die Rakete von Blue Origin buchstäblich in Rauch auf.
In einer gigantischen Explosion löste sich die Rakete von Blue Origin buchstäblich in Rauch auf.(Bild: AFP/-)

Branchenkreisen zufolge wurde die Startrampe dabei „praktisch zerstört“. Verletzt wurde nach Angaben aus dem Umfeld niemand.

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Rakete soll eigentlich bald zum Mond
Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine der geplanten 48 Amazon-Satelliten an Bord der Rakete. Die „New Glenn“-Trägerrakete des Amazon-Gründers Jeff Bezos soll künftig eine zentrale Rolle bei den Artemis-Programm-Mondmissionen der NASA übernehmen. Der Unfall gilt daher als deutlicher Rückschlag im Wettbewerb mit dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk.

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