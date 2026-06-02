Raketen-Desaster könnte Blue Origin Jahre kosten

Bei einem schweren Testunfall ist die Startrampe von Blue Origin offenbar so stark beschädigt worden, dass selbst die US-Raumfahrtbehörde von einer möglichen jahrelangen Reparaturphase spricht. Während die „New Glenn“-Rakete von Jeff Bezos eigentlich als Schlüsselprojekt im Konkurrenzkampf mit SpaceX gilt, könnte der aktuelle Vorfall die Pläne des Unternehmens massiv zurückwerfen – bis weit in die zweite Hälfte des Jahrzehnts.