Toter Wal vor Strand bei Barcelona angespült

Vermutlich Schiffskollision als Ursache

Nach den vorliegenden Beobachtungen gehen Fachleute von einer möglichen Kollision mit einem Schiff als Ursache aus – ein bekanntes Risiko für Großwale im stark befahrenen Mittelmeerraum. Der weitere Verbleib des Kalbs dürfte laut Einschätzung der Beobachter durch Meeresströmungen bestimmt werden, es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass auch das Jungtier bald tot an die Küste gespült wird.