Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuchtwiesen-Schwund

Breite Rettungsaktion für gefährdete Wildblume

Steiermark
02.06.2026 09:00
Im steirischen Ennstal findet man noch Iris-Wiesen.
Im steirischen Ennstal findet man noch Iris-Wiesen.(Bild: Kurt Krimberger)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Gefährdete Schönheit: Die Sibirische Schwertlilie verschwindet zunehmend aus der heimischen Landschaft. Hauptgrund dafür ist der unachtsame Umgang mit wertvollen Feuchtwiesen. Nun soll die Verbreitung der blauvioletten Blume gezielt gefördert werden.

0 Kommentare

Das schöne Aussehen der Sibirischen Schwertlilie ist das Eine – noch wichtiger ist jedoch ihre Bedeutung für das Ökosystem. „Die Schwertlilie ist eine wertvolle Nahrungsquelle für Insekten, etwa für Wildbienen“, erklärt Biologin Gabriele Hubich vom Naturschutzbund. „Bestäubt wird sie vor allem von Hummeln und Schwebfliegen.“

Bodenverbrauch als Problem
Während die prächtige blauviolette Blume einst in der Steiermark weit verbreitet war, gilt sie heute als gefährdet. Die Ursachen sind offensichtlich: „Immer mehr Ackerflächen werden intensiv bewirtschaftet, Moore werden für Infrastrukturprojekte trockengelegt. Das eigentliche Problem ist der enorme Bodenverbrauch“, sagt die Expertin.

Warum naturnahe Feuchtwiesen so wichtig sind? „Sie bieten spezialisierten Pflanzen- und Tierarten wertvolle Rückzugsräume, speichern Wasser und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum lokalen Klimaschutz“, betont Hubich.

Botanische Rarität

  • Der Name der Sibirischen Schwertlilie rührt von den schmalen, schwertförmigen Blättern her.
  • Besonders auffällig sind die blauvioletten, stark geäderten Blüten, die sich von Mai bis Juni entfalten.
  • Die Iris wird bis zu 120 Zentimeter hoch und ist eine mehrjährige Pflanze. Ihr Verbreitungsgebiet liegt in den gemäßigten Zonen Europas sowie West-Sibirien.
  • Die Art gilt aufgrund schwindender Lebensräume als gefährdet.
  • Samenpäckchen können gegen eine freiwillige Spende im Naturschutzbund-Büro in der Grazer Herdergasse 3 abgeholt werden – solange der Vorrat reicht. Auf Wunsch ist auch eine Zusendung gegen Übernahme der Portkosten möglich.

Samen händisch gesammelt
Die rückläufigen Bestände haben Naturschützer nun zum Handeln veranlasst: In den vergangenen Wochen wurden die Samen der auffälligen Pflanze – etwa auf den Trautenfelser Iris-Wiesen – sorgfältig gesammelt. Ab sofort können sie im Büro des Naturschutzbundes in der Grazer Herdergasse abgeholt werden; gegen Übernahme der Portokosten werden sie auch per Post versendet.

Lesen Sie auch:
Bereits laut der letzten Erhebung gelten über 50 Prozent der heimischen Tagfalterarten als ...
50 Prozent gefährdet
Österreich aktualisiert rote Schmetterlings-Liste
17.05.2026
Gefährdete Arten
„Rote Liste“ seit 32 Jahren nicht aktualisiert!
07.05.2026

Das Ziel der Aktion ist klar: „Wir möchten einerseits das Bewusstsein für die Bedeutung von Feuchtwiesen stärken und andererseits die Wiederverbreitung der Sibirischen Schwertlilie fördern“, sagt Hubich. Sie sieht dabei auch großes Potenzial in privaten Gärten: „Wer einen naturnahen Garten anlegt oder einen Teich plant, kann die passende Bepflanzung von Anfang an mitdenken.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
02.06.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.123 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
99.977 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
97.358 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2407 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
777 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
715 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf