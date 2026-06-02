Breite Rettungsaktion für gefährdete Wildblume

Samen händisch gesammelt

Die rückläufigen Bestände haben Naturschützer nun zum Handeln veranlasst: In den vergangenen Wochen wurden die Samen der auffälligen Pflanze – etwa auf den Trautenfelser Iris-Wiesen – sorgfältig gesammelt. Ab sofort können sie im Büro des Naturschutzbundes in der Grazer Herdergasse abgeholt werden; gegen Übernahme der Portokosten werden sie auch per Post versendet.