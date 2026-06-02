Hartnäckige Teuerung: Inflation klettert auf 3,7 %

Die Preise in Österreich steigen im Mai 2026 wieder etwas stärker als zuletzt. Besonders auffällig ist dabei ein Bereich, der viele Menschen im Alltag direkt betrifft: Dienstleistungen wie Reisen oder bestimmte Serviceangebote werden teurer. Laut einer ersten Schätzung der Statistik Austria liegt die Inflation im Mai bei 3,7 Prozent – nach 3,4 Prozent im April.
Hauptgrund für den Anstieg sind die sogenannten Dienstleistungen. Darunter versteht man zum Beispiel Friseur-, Reise- oder Transportleistungen. In diesem Bereich stiegen die Preise um 4,4 Prozent – noch etwas stärker als im April. Besonders deutlich wurden laut Statistik Austria höhere Preise etwa bei Flugtickets, die den Gesamtwert nach oben ziehen.
Industriegüter werden wieder teurer
Auch Produkte des täglichen oder längerfristigen Bedarfs – sogenannte Industriegüter wie etwa Kleidung, Möbel oder Haushaltswaren – sind im Mai stärker im Preis gestiegen als im Vormonat. Hier lag der Anstieg bei 1,4 Prozent, nachdem es im April noch weniger war.
Energiepreise entwickeln sich unterschiedlich
Bei Energie zeigt sich ein gemischtes Bild: Diesel und Heizöl wurden im Mai günstiger, während Benzin leicht teurer wurde. Insgesamt sorgt dieser Bereich aber etwas weniger stark für steigende Preise als noch im Vormonat.
Lebensmittel steigen moderater als zuletzt
Lebensmittel, Alkohol und Tabak wurden im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent teurer. Damit hat sich der Anstieg etwas abgeschwächt, nachdem er im April noch etwas höher lag.
Die Schätzung der Statistik Austria gibt einen ersten Hinweis darauf, wie sich die Preise insgesamt entwickeln. Dabei zeigt sich: Manche Bereiche – vor allem Dienstleistungen – treiben die Teuerung weiter an, während sich andere, wie Energie oder Lebensmittel, etwas weniger stark auswirken.
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