Hartnäckige Teuerung: Inflation klettert auf 3,7 %

Die Preise in Österreich steigen im Mai 2026 wieder etwas stärker als zuletzt. Besonders auffällig ist dabei ein Bereich, der viele Menschen im Alltag direkt betrifft: Dienstleistungen wie Reisen oder bestimmte Serviceangebote werden teurer. Laut einer ersten Schätzung der Statistik Austria liegt die Inflation im Mai bei 3,7 Prozent – nach 3,4 Prozent im April.